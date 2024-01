Apanhado quando tentava furtar automóvel em Torres Novas

Homem de 50 anos foi detido pela PSP no Parque do Almonda, após alerta dado pelo vigilante do espaço

Um homem com 50 anos foi detido pela PSP de Torres Novas pelo crime de dano e tentativa de furto de veículo automóvel, cometido nas imediações do Parque do Almonda. O caso aconteceu pelas 05h00 da madrugada de dia 25 de Janeiro. Segundo informação do Comando Distrital de Santarém da PSP, o alerta foi dado pelo vigilante que exercia funções no Parque do Almonda que detectou o suspeito a partir um dos vidros e a introduzir-se na viatura.

O suspeito, já com antecedentes criminais, foi apanhado pelos polícias no interior da viatura, já com os fios da ignição arrancados e descarnados, enquanto tentava colocar a viatura em marcha. Foi constituído arguido e sujeito à medida de coacção de termo de identidade e residência enquanto aguarda o desenrolar do processo.