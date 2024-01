Homenagem a um professor que ficou na memória de quem com ele se cruzou

Um grupo de antigos colegas reuniu-se e organizou uma homenagem ao professor José Braz Barrão que durante quase quatro décadas deu aulas na Escola Secundária Sá da Bandeira, em Santarém. A homenagem decorreu ao final da tarde desta sexta-feira, 26 de Janeiro, no auditório da escola onde leccionou durante a maior parte da sua carreira enquanto professor de Biologia. A homenagem, que decorreu no dia em que José Barrão faria 83 anos, contou ainda com outra homenagem que foi dar o nome do professor a um dos laboratórios da escola, onde passou grande parte do seu tempo.

Durante quase duas horas foram vários os testemunhos que recordaram José Barrão, que faleceu há cerca de um ano. O médico urologista Paulo Corceiro recordou o excessivo tamanho dos testes do professor. “Um dia, na aula depois de um teste, os alunos da minha turma fizeram um protesto silencioso. Durante toda a aula o professor Barrão fazia perguntas e nós não respondíamos. Passado um tempo ele percebeu que não iríamos falar e aceitou o nosso protesto com sentido de humor, como era habitual nele”, recorda Paulo Corceiro.

Alecta Ferreira lembra os anos em que trabalhou com José Barrão na Escola Secundária Sá da Bandeira e como era um homem avesso a protagonismos e muito discreto. O cientista scalabitano Miguel Castanho também foi aluno de José Barrão e recorda-o como tendo um humor negro e mordaz. “Lembro-me muito bem de ser um professor onde o mais importante para ele era estimular a vocação do aluno e da formação enquanto pessoa”, referiu na sessão. Também estiveram presentes três sobrinhos do professor que descerraram a placa onde está inscrito o nome de José Barrão na entrada de um dos laboratórios da escola.

