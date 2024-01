Junta de Vialonga queixa-se da falta de respostas da Câmara de Vila Franca de Xira

O presidente da Junta de Freguesia de Vialonga, João Tremoço (PS), queixou-se da ausência de respostas da Câmara de Vila Franca de Xira (PS) às solicitações que tem efectuado. “Os eleitos municipais não estão a ajudar para que as coisas se resolvam, muitas delas simples, mas é o que temos”, disse o autarca em resposta à bancada da CDU na última sessão da Assembleia de Freguesia de Vialonga.

Marcos Rebocho (CDU) recordou que já passou mais de um ano desde que ocorreu um grave acidente na Rua Humberto Delgado com a Rua do Freixo, no Casal do Freixo, em Vialonga, e que apesar de ter sido aprovada uma proposta de alteração ao trânsito nada aconteceu. “Em Maio de 2022 foi proposta pela comissão de trânsito, toponímia e mobilidade a alteração do trânsito naquela zona. Do que está à espera para resolver a situação caótica de trânsito que vivem diariamente os moradores e condutores que atravessam o Casal do Freixo?”, questionou o autarca, sugerindo ainda ao executivo da junta que promova uma reunião com os moradores e os técnicos da câmara. João Tremoço garante que remeteu o assunto ao município e pediu para enviarem técnicos ao local mas ainda sem resposta.