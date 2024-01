André Gomes é o novo presidente da Sociedade Recreativa Operária de Santarém

A Sociedade Recreativa Operária (SRO) de Santarém tem novos corpos sociais. Na direcção, o médico André Gomes é o novo presidente, que tem Clara Curado como vice-presidente, Álvaro Gomes como tesoureiro, Fátima Vargas é a primeira secretária, José Paulo o segundo secretário e Sérgio Paulo e João Barreiro foram eleitos vogais.

A mesa da assembleia geral é composta por Rui Barreiro como presidente, Maria Calisto como vice-presidente e Tiago Vitorino como secretário. No conselho fiscal, Graça Alves ocupa o cargo de presidente, Artur Leitão o de primeiro secretário, António Pereira o de segundo secretário, Nuno Labau como primeiro vogal e Miguel Diniz é segundo vogal.

Segundo nota divulgada pela associação, a estabilização financeira e organizacional conseguida nos mandatos anteriores permite agora expandir a oferta cultural da SRO Santarém. “Neste mandato, a pretensão é colocar a SRO Santarém num patamar de referência no concelho e preparar o caminho para que, no futuro, venha a ser uma referência regional. Imprescindíveis na persecução deste desígnio são as parcerias com outras associações locais, que permitem a diversificação da oferta cultural”, lê-se no documento. Na mesma nota destaca-se ainda que a primeira promessa eleitoral foi cumprida no dia 28 de Dezembro com a homenagem aos anteriores três presidentes da colectividade - Laura Esperança, Carla Silva e Mário Agostinho - com a colocação dos seus retratos na galeria dos presidentes.