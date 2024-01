Assalto a ourivesaria em Abrantes causa prejuízo superior a 200 mil euros

A ourivesaria Heleno, situada na Rua Monteiro de Lima, em Abrantes, foi assaltada durante a madrugada de sexta-feira, 19 de Janeiro. O valor do roubo e dos estragos causados pelos criminosos ainda estão a ser apurados estimando-se que andem na ordem dos 230 mil euros.

Segundo avançou o Correio da Manhã, os suspeitos terão entrado pelas traseiras do prédio, que se encontra em obras, e sem que ninguém se apercebesse furtaram várias peças de valor do interior da loja. No interior não havia ninguém e do lado de fora nenhuma testemunha terá presenciado o crime. A Polícia de Segurança Pública deslocou-se ao local assim que foi dado o alerta e está a investigar o caso.