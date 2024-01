Câmara de Santarém aprovou subsídio de 5 mil euros ao Centro Recreativo Cultural e Desportivo do Casal do Paúl, em Almoster

Centro Recreativo do Casal do Paúl com apoio para pintar sede

A Câmara Municipal de Santarém aprovou a atribuição de um apoio no valor de cinco mil euros ao Centro Recreativo Cultural e Desportivo do Casal do Paúl, em Almoster, com vista à pintura exterior do edifício. A decisão foi aprovada por unanimidade na última reunião do executivo..