Coruche ameaça multar quem deixa monos junto a contentores do lixo

A Câmara de Coruche vai multar quem for identificado a depositar monos junto aos contentores do lixo e também dos ecopontos. A informação foi avançada pelo presidente do município, o socialista Francisco Oliveira, em sessão camarária. O autarca explicou a O MIRANTE que a Câmara de Coruche tem um serviço para recolher os resíduos de maiores dimensões, bastando um telefonema para accionar essa resposta. “Não faz sentido continuar a depositar ilegalmente quando temos um serviço grátis”, lamenta Francisco Oliveira.

O presidente do município apela a que haja maior civismo por parte da população e que a recolha de resíduos como frigoríficos, colchões, camas velhas, sofás, micro-ondas e outro tipo de electrodomésticos ou materiais seja tratada com o serviço da Câmara de Coruche. “A nossa intenção não é multar, queremos alertar as pessoas para que façam a sua parte e não coloquem este tipo de lixo ao ar livre. Quem mora junto aos contentores e ecopontos é que fica mais prejudicado com estas atitudes. Temos que ter civismo e pensar no nosso vizinho”, reforça.

Francisco Oliveira explica que se for encontrado alguém a depositar os monos ilegalmente será multado. Os contentores funcionam apenas para resíduos domésticos assim como os ecopontos. Estas situações obrigam a um trabalho redobrado e desnecessário por parte dos serviços camarários. Para requerer o serviço de recolha de monos basta ligar para o número 263 610 230 ou através do email geral@cm-coruche.pt e agendar a recolha gratuita. As coimas variam entre 150 e 10 mil euros dependendo do tipo de resíduos depositados e se a pessoa é reincidente.

“Sinto que, infelizmente, a grande maioria das pessoas está mais desligada dessa responsabilidade. Tem que haver civismo e educação. As pessoas têm que perceber que temos que cuidar do meio ambiente e quando não fazemos a nossa parte isso tem sempre consequências para todos nós”, sublinha o autarca, acrescentando que todos devem ser mais zelosos e cumpridores das regras.