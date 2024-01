Diamantino Duarte reeleito presidente dos Bombeiros Voluntários de Santarém

Eleição decorreu no dia 16 de Janeiro e apenas foi apresentada uma lista. Diamantino Duarte está há três décadas à frente da associação humanitária.

Diamantino Duarte foi reeleito presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santarém, para mais um mandato de quatro anos. Na sua equipa tem Custódio Tomé como vice-presidente, Ludgero Mendes é o secretário, Rui Costa assume as funções de tesoureiro e Mário Rodrigues, Maria Helena Rei, Jorge Henriques e Manuel Afonso são vogais. A assembleia geral continua liderada por Hermínio Martinho e o conselho fiscal tem como presidente Joaquim Serrão.

As eleições decorreram na noite de 16 de Janeiro, à segunda tentativa, já que na primeira convocatória não surgiu qualquer lista. Na altura Diamantino Duarte sublinhou que está há trinta anos à frente da instituição e que era momento de dar oportunidade a outros que, eventualmente, nem concordassem com algumas das opções de gestão que têm sido tomadas e que entendessem candidatar-se, mas não surgiram interessados.