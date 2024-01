GNR apreende armas a suspeito de violência doméstica em Ourém

No âmbito de uma denúncia por violência doméstica, no concelho de Ourém, a GNR apurou que um homem de 36 anos exercia violência física e psicológica sobre a companheira de 38 anos. No local, os guardas do Posto Territorial de Ourém, a 23 de Janeiro, apreenderam duas armas brancas, uma besta, uma faca de caça, duas armas de ar comprimido e diversas munições e projéteis. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Ourém.