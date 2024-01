Prédio da Câmara de Alpiarça em Lisboa com meia dúzia de interessados

Depois de a primeira hasta pública realizada pela Câmara de Alpiarça para vender um prédio na Avenida de Berna, em Lisboa, ter ficado sem efeito, na segunda tentativa apareceram seis propostas. A informação foi avançada pela presidente do município, a socialista Sónia Sanfona (PS), em reunião do executivo.

“Quem fez a proposta vencedora não sei se foi uma empresa ou a título individual, vai ser notificado para que proceda ao pagamento da primeira tranche para depois celebrarmos a escritura”, referiu a autarca. Recorde-se que, como O MIRANTE noticiou, a Câmara de Alpiarça avançou, em Setembro do ano passado, com uma hasta pública, que teve um interessado, mas como não seguiu os procedimentos legais o negócio ficou sem efeito. Entretanto, o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) demonstrou interesse na aquisição do prédio mas o negócio também não avançou.

A hasta pública tinha um valor base de dois milhões e 350 mil euros para alienação do prédio com dez apartamentos doado ao município ribatejano há décadas pelo benemérito Manuel Nunes Ferreira. Sónia Sanfona garante que o valor agora apresentado pela proposta vencedora é semelhante ao valor base da hasta pública. Recorde-se que, em sessão camarária, Sónia Sanfona explicou que o prédio está em condições muito precárias. “Se optássemos pela recuperação seria uma elevada despesa para a autarquia, dinheiro que não temos, por isso consideramos mais vantajoso a sua alienação”, justificou na altura Sónia Sanfona. O vereador da CDU, João Pedro Arraiolos, manifestou-se contra a hasta pública e recordou que o seu partido defende que o imóvel deveria continuar na posse do município e avançar com obras de reabilitação.

A presidente lamenta que o prédio em causa não tenha sido alvo de obras de conservação ao longo dos anos que permitissem a sua manutenção em condições para albergar os inquilinos e poder rentabilizar a sua utilização. “Não se fez nada de substancial para a manutenção do prédio. Os inquilinos é que fizeram obras por contrapartida ao pagamento das rendas. Ou temos capacidade financeira para fazer obras, o que não temos, ou fazemos uma alienação. É uma questão de boa gestão e temos que gerir o património público”, sublinhou Sónia Sanfona, acrescentando que nos últimos meses o município tem tentado libertar, dentro das possibilidades, os arrendamentos que ainda existem naquele prédio.