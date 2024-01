Projecto “Faz-te ouvir” chegou a Vila Franca de Xira

O projecto “Faz-te ouvir” promoveu um encontro entre a Câmara de Vila Franca de Xira e o movimento associativo estudantil do concelho, o primeiro de três encontros que se vão realizar este ano, a 10 de Janeiro na Fábrica das Palavras. O evento reuniu representantes do terceiro ciclo do ensino básico e secundário e visou fomentar o trabalho em equipa (networking) entre os vários elementos das associações de estudantes e grupos informais de jovens que têm participação cívica. O objectivo é apoiar, dinamizar e enquadrar a actividade destes grupos de jovens com os agrupamentos de escolas do concelho e conciliá-los com os objectivos europeus do programa “Youth Project”.