Saber como proteger os nossos dados pessoais é mais importante que nunca

Hoje assinala-se o Dia Europeu da Protecção de Dados, uma data criada a 26 de Abril de 2006 pelo Conselho da Europa, que criou a chamada "Convenção 108", que visa proteger os cidadãos relativamente ao tratamento automatizado de dados de carácter pessoal. Numa altura em que a internet e as redes sociais usam os dados de milhões de utilizadores é importante saber quais os mecanismos que os regulam e como podem os consumidores defender-se contra abusos. Há seis anos, recorde-se, foi criado o Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados, um instrumento para salvaguardar as transferências de dados e assegurar que os dados pessoais não circulam livremente entre entidades públicas, privadas ou outros cidadãos.

Na próxima edição impressa de O MIRANTE iremos abordar o tema e perceber de que forma a protecção da privacidade facilita a vida dos cidadãos, sobretudo no acesso ao emprego, serviços de saúde, aquisição de bens e serviços e uso da internet.