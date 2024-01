Transmitir informação correcta sobre saúde é uma preocupação da ULS do Médio Tejo

O excesso de informação disponível actualmente é uma preocupação para os profissionais de saúde. Ana Paulo e Beatriz Silva, internas de pediatria no Hospital de Torres consideram que toda a informação disponível à população em vez de ajudar, confunde mais e pode até gerar equívocos.

As duas profissionais da Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo estiveram com o enfermeiro Bruno Carvalho na Biblioteca Municipal de Torres Novas onde realizaram uma formação em que transmitiram conhecimentos sobre cuidados a ter com crianças e jovens. Foram abordados temas como manobras de salvamento em caso de asfixia, paragem cardio-respiratória e a forma como agir e fornecer informações às unidades de socorro.

