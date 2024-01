Abertas inscrições para a Corrida das Lezírias em Vila Franca de Xira

Estão abertas as inscrições para a 29.ª edição da Corrida das Lezírias em Vila Franca de Xira, que vai para a estrada no dia 3 de Março. O evento, que se destaca como um dos mais emblemáticos no calendário desportivo da região, terá a sua partida às 10h00 em Vila Franca de Xira.

As inscrições para o evento estão disponíveis através do site da Xistarca ou presencialmente nas suas instalações. O valor das inscrições varia conforme o tipo de prova. A principal atracção é a corrida principal com um percurso de 15,5 km que atravessa diversos tipos de pisos, desde o centro da cidade até ao popular atravessamento da ponte Marechal Carmona e o atravessamento em piso de terra das Lezírias de Vila Franca de Xira. A prova volta a ter início e fim no Parque Urbano de Vila Franca de Xira. Haverá também a Mini-Corrida com um percurso de 5 km, onde os participantes vão percorrer o passeio pedonal ribeirinho entre Alhandra e Vila Franca de Xira ao longo do Rio Tejo. Para os mais jovens haverá a Corridinha com distâncias entre 400 e 800 metros.