Hospital Distrital de Santarém com novo sistema de gestão de visitas

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) tem em funcionamento, desde 25 de Janeiro, um novo sistema de visitas aos doentes internados com controlo de acesso através dos quiosques digitais. A intenção é melhorar o atendimento, garantindo uma gestão eficaz das visitas.

Segundo informa a Unidade local de Saúde da Lezíria, com este novo sistema é atribuído um código de visita ao utente internado que se encontra disponível na aplicação móvel (app) myULSLEZÍRIA e é enviado através de email aos visitantes permitidos. Para validar o código de visita é obrigatório introduzir o Cartão do Cidadão no quiosque. No caso de não se encontrar munido do mesmo, o visitante deve dirigir-se ao Serviço de Informações para proceder à sua identificação.