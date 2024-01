Jorge Mascarenhas, de Tomar, tem a maior colecção de puzzles tridimensionais do país

O interesse por este género de puzzles, que podem assumir diversas formas, surgiu na Finlândia depois de terminar o curso de arquitectura. Catarina Oliveira ajuda o padrinho a aumentar a colecção e explicou os benefícios destes puzzles em comparação com os videojogos.

O maior coleccionador de puzzles tridimensionais de Portugal vive em Tomar há 37 anos e é professor-coordenador no Instituto Politécnico de Tomar, arquitecto, escritor e ainda desenha e pinta. Jorge Mascarenhas, de 63 anos, esteve à conversa com O MIRANTE a propósito do Dia Mundial do Puzzle, que se assinala nesta segunda-feira, 29 de Janeiro, onde mostrou a sua colecção com mais de 700 puzzles tridimensionais.

O coleccionador teve o seu primeiro puzzle tridimensional em arames aos 14 anos, em Macau, mas foi quando esteve na Finlândia, após o seu curso de arquitectura, que desenvolveu o interesse e começou a coleccionar.

