Só há nove casas sociais para atribuir em Vila Franca de Xira

A Câmara de Vila Franca de Xira vai prolongar em 20 dias o prazo concursal para quem pretender candidatar-se a uma das nove habitações municipais de renda acessível disponíveis no concelho. Isto numa altura em que 400 pessoas candidataram-se às nove casas disponíveis e, destas, apenas cinco candidaturas tinham os processos devidamente instruídos no entender dos técnicos que analisaram os processos.

O objectivo do município é agora permitir que mais agregados familiares possam acrescentar as informações em falta ou complementar a informação que permita ao município tomar uma melhor decisão sobre quem merece ou não as habitações. O elevado volume de pessoas a candidatar-se levantou preocupação no executivo, resultado de um aparente acentuar das dificuldades no acesso à habitação a custos justos.

No concelho existem pelo menos 34 habitações sociais devolutas e sete ocupadas ilegalmente no meio das 1.094 casas que a câmara detém em 28 bairros situados por todo o concelho. Além destas, o município tem também algumas fracções destinadas a alojamento de emergência como, por exemplo, para vítimas de violência doméstica.

No concelho de Vila Franca de Xira, recorde-se, há 161 famílias que vivem em condições habitacionais indignas, de precariedade, insalubridade, insegurança, sobrelotação e inadequação, cuja carência financeira não lhes permite suportar o custo de acesso a uma casa com o mínimo de qualidade. Dados que constam da Estratégia Local de Habitação de Vila Franca de Xira e que o executivo quer combater com a adesão ao programa 1º Direito, que irá financiar a reabilitação de fogos municipais e privados para dar tecto a quem precisa graças a um cheque da comunidade europeia na ordem dos 11 milhões de euros. Dos 161 agregados identificados pela câmara municipal e que serão beneficiados por esse plano, a maioria (94) fez pedidos de habitação social no passado, seguindo-se situações de habitação em núcleos degradados (50), em habitações precárias (13) e vítimas de violência doméstica (4). A autarquia já identificou também 29 núcleos degradados e três bairros precários, nomeadamente o Casal dos Estanques (Vialonga) e os bairros do Clarimundo e Tardoz (Sobralinho).