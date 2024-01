Às portas de Vila Franca de Xira queima-se o lixo de 1,5 milhões de pessoas

Depois de três meses a receber o lixo que não pôde ser queimado na Central de Valorização Energética da Valorsul, devido a obras profundas de manutenção desta, o Aterro Sanitário de Mato da Cruz, em Arcena, Alverca do Ribatejo, ficou mais próximo de estar lotado. De tal forma que pode ver a sua vida útil esgotada muito antes do prazo da licença ambiental emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente, válida até 2026. A novidade foi avançada pela Valorsul a O MIRANTE, durante uma visita à Central de Valorização Energética da Bobadela, Loures, situada praticamente às portas da Póvoa de Santa Iria, já no concelho de Vila Franca de Xira.

“Como Mato da Cruz esteve durante três meses a receber resíduos da central, significa que o espaço de utilização em aterro foi utilizado e haverá uma redução da sua capacidade. Se não fosse esta paragem provavelmente chegaria até 2026, mas com esta paragem provavelmente não terá mais espaço para depositar resíduos em aterro”, revela Susana Silva, directora de comunicação e sensibilização da Valorsul. A responsável garante que a partir de agora o objectivo é aliviar a deposição de lixo naquele aterro. “Temos noção que Mato da Cruz está em fim de vida”, confirma.

Questionada sobre potenciais alternativas, Susana Silva confirma que esse trabalho já está em curso na empresa mas não revela onde, nem confirma nem desmente que possa vir a ser proposta uma pedreira desactivada no concelho de Vila Franca de Xira para esse fim. “Vão ser envolvidos os municípios para encontrar uma solução. Não sei dizer se será no concelho A, B ou C. A criação de uma nova unidade de valorização de resíduos tem sempre impacto junto da população onde vai ser implementada. Há um regulador e outras entidades que têm de ser envolvidas nesse estudo”, afirma.

Susana Silva nota também que é preciso ter em mente que existem metas ambientais para cumprir e que os resíduos têm de ser tratados, havendo, por isso, pouco tempo até 2030 para cumprir as determinações da União Europeia. “São metas extremamente desafiantes e esse é um tema que está na ordem do dia e a ser alvo de estudo. Muito em breve haverá informações sobre isso”, garante.

Sobre as queixas que ainda se ouvem no concelho de VFX sobre o funcionamento do aterro de Mato da Cruz Susana Silva explica que ainda há trabalhos de normalização a decorrer fruto dos três meses de paragem da central e que estarão concluídos nas próximas semanas, para alívio dos residentes.