Moradores continuam a reclamar arranjo de ruas em Charneca de Alcorochel

Maria Alves foi à última reunião do executivo municipal de Torres Novas para, em representação dos moradores, voltar a reclamar do mau estado em que se encontram as ruas da Escola e do Mirante, na Charneca de Alcorochel. Aquelas estradas, referiu, estão com enormes buracos, o que afecta a segurança da circulação. “Neste momento, para sair de casa só de carro e tem que se ter uns bons amortecedores. Há buracos grandes abertos que nós temos andando a tapar”, referiu, depois de convidar o presidente e vereação a fazerem uma visita àquelas ruas.

O mau estado do piso, que numa das ruas em vez de estar coberto com alcatrão está coberto com uma mistura betuminosa solta, afecta sobretudo cerca de duas dezenas de famílias que, segundo Maria Alves, já ponderam começar a tomar outro tipo de iniciativas com maior impacto, já que os repetidos alertas não têm dado em nada. “É com bastante preocupação que vejo que à câmara só interessa a cidade de Torres Novas e se esquece das aldeias. Moram ali cerca de 15 a 20 famílias, todos pagamos IMI e, segundo julgo saber, esse imposto vem para a câmara municipal”, afirmou a munícipe, sublinhando que além das ruas com “buracos e ervas” continuam sem rede de saneamento básico.

Maria Alves aproveitou ainda o facto de estar frente a frente com o executivo para alertar que o parque infantil que existe junto à escola em Charneca de Alcorochel está “cada vez mais degradado” e a precisar de requalificação urgente. Neste momento, lamentou, se quiserem um baloiço, as crianças da aldeia têm que ir para Vila Nova, no concelho vizinho de Santarém.

Famílias entregaram abaixo-assinado a reclamar intervenção

Começando por rejeitar a acusação de que o município não investe nas aldeias do concelho o presidente da câmara, Pedro Ferreira, reconheceu que a intervenção nas ruas da Escola e do Mirante está a demorar mais tempo do que o que seria desejável. No entanto, destacou, têm sido feitas intervenções na União de Freguesias de Brogueira, Parceiros de Igreja e Alcorochel. Sem se comprometer com uma data para o arranjo das ruas o autarca socialista deixou a garantia de que iria pedir aos serviços municipais para avaliarem de imediato a gravidade dos buracos no piso e tentarem proceder ao seu arranjo.

Esta não foi a primeira vez que Maria Alves se deslocou à reunião pública do executivo da Câmara de Torres Novas. Em Outubro passado, tal como O MIRANTE noticiou, a munícipe já tinha alertado para o mau estado do piso, preocupada com os estragos maiores que poderiam causar as chuvas de Inverno. Em Janeiro, também o nosso jornal já tinha noticiado o descontentamento das famílias residentes que, inclusive, subscreveram um abaixo-assinado a reclamar uma intervenção.