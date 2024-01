Obra de prédio no centro de VFX vai custar 795 mil euros

A obra de requalificação de um prédio municipal na Avenida Pedro Victor e que tem ligação com a vizinha Rua Almirante Cândido dos Reis, no centro de Vila Franca de Xira, onde em tempos funcionou a galeria municipal, vai custar 795 mil euros.

A proposta de adjudicação à firma Pinto Miranda - Engenharia e Construção Unipessoal foi aprovada em reunião de câmara e contempla um prazo de execução de 540 dias. A obra vai ser co-financiada por fundos do Plano de Recuperação e Resiliência e preconiza a construção de quatro apartamentos para habitação e duas lojas comerciais, distribuídas ao longo de três pisos. No rés-do-chão serão criadas uma loja com acesso pela Avenida Pedro Victor e uma segunda loja com acesso pela rua Almirante Cândido dos Reis. No primeiro piso será criado um apartamento de tipologia T2 (com dois quartos) e um terraço no saguão (um termo que significa pátio estreito e descoberto, no interior do edifício ou que separa duas traseiras de prédios). O primeiro piso terá também um apartamento T1 (com um quarto) e com terraço no saguão. Para o segundo piso estão previstos outros dois apartamentos de tipologia T1. A requalificação daquele edifício era há muito uma reivindicação da comunidade e dos autarcas locais e chegou a ser uma das promessas de campanha em anos anteriores.