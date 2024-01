Eleições e tomada de posse na Fapoestejo

A tomada de posse dos novos órgãos sociais da maior Federação Nacional de Associações de Pais terá lugar no próximo dia 3 de Fevereiro de 2024, a partir das 09h30, na cidade do Entroncamento. Será um encontro de várias Associações de Pais das regiões do Oeste, da Lezíria Tejo e do Médio Tejo, que decorrerá no auditório da Escola Básica Dr. Rui d’Andrade, tendo como anfitrião, o Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Jorge Faria, estando ainda presentes a directora do Agrupamento das Escolas da cidade, Margarida Costa, e o Delegado Regional de Educação do Lisboa e Vale do Tejo, Pedro Florêncio.

O colóquio sobre o tema “descentralização na educação” está também na agenda do dia, tendo início pelas 16h15, e contará com a presença do presidente da Câmara Municipal da Sertã, Carlos Miranda, bem como dos secretários executivos das Comunidades Intermunicipais da Lezíria do Tejo, do Médio Tejo, e do Oeste.

Durante o dia prevê-se que, para além da eleição dos novos órgãos sociais da FAPOESTEJO, para o biénio 2024/2026, sejam ainda discutidos assuntos como o exercício de competências pelas autarquias locais, no domínio da educação, como factor decisivo na melhoria da escola pública. Este novo quadro de competências das autarquias locais e das entidades intermunicipais, em matéria de educação, concretiza um modelo de administração e gestão do sistema educativo que respeita a integridade do serviço público de educação, a equidade territorial e a solidariedade intermunicipal no planeamento das ofertas educativas e formativas, numa lógica de combate às desigualdades e assimetrias locais e regionais, bem como a tomada de decisões numa lógica de proximidade.