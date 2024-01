Mudanças na toponímia dão dores de cabeça a quem vive junto à Nacional 10 em VFX

Quem vive junto à Estrada Nacional 10 (EN10) no concelho de Vila Franca de Xira, entre a Póvoa de Santa Iria e Vila Franca de Xira, está a ser notificado pelo município de que dispõe de 30 dias para actualizar as suas moradas deixando de constar a indicação EN10 mas sim uma das seis diferentes avenidas que ali foram criadas, cada uma com um topónimo diferente.

Uma situação que está a gerar revolta e indignação em alguns moradores, que não compreendem a forma como o processo foi conduzido, o facto de não terem sido ouvidos previamente e de terem agora uma carga de trabalhos para mudarem as suas moradas num curto espaço de tempo. Isto apesar da actualização das moradas nos diferentes serviços não ter custos para os moradores, bastando para tal mostrar o ofício da câmara municipal onde é pedida a actualização de morada. A autarquia também já se disponibilizou para emitir uma certidão para o efeito, se necessário.

A desclassificação da EN10 em seis avenidas urbanas (duas na União de Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, duas na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, uma na União de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz e uma em Vila Franca de Xira) permitirá ao município ficar com a responsabilidade pela manutenção e intervenção directa nesta via.

Um exemplo de um local onde a população se queixou foi na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, onde a junta de freguesia confirma ter recebido uma queixa formal sobre o assunto e ouvido algum descontentamento nas ruas. O autarca de Alverca, Cláudio Lotra, diz compreender o sentimento da comunidade e ele próprio passou pelo mesmo, já que vive junto da EN10 e teve de alterar a sua morada. “É um incómodo mas vai-nos facilitar a vida daqui para a frente sobretudo na distribuição postal. É uma alteração que vai ao encontro da pretensão dos CTT, que se queixavam da existência de muitos números repetidos ao longo da EN10. Com a nova toponímia esse problema fica resolvido”, explica a O MIRANTE.

A Câmara de Vila Franca de Xira já veio entretanto explicar que os CTT há muito haviam alertado o município para os problemas que uma única designação postal em toda a EN10 causava, indicando uma nota da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) sobre limitações que poderiam ocorrer na distribuição postal em locais sem topónimo específico atribuído. O município lamenta os transtornos mas diz que a operação irá ajudar a superar os problemas de distribuição postal que ali se verificam.