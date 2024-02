Barquinha e Entroncamento não autorizaram manifestações de agricultores

Os agricultores do Ribatejo e Oeste juntaram-se na Ponte da Chamusca, depois da recusa das autarquias do Entroncamento e Vila Nova da Barquinha em autorizarem manifestações nos seus concelhos. A concentração em que os agricultores vão “mostrar descontentamento” pela demora na reposição de ajudas ao sector ficou reduzida apenas aos concelhos da Chamusca e da Golegã devido ao facto de as autarquias de Barquinha e do Entroncamento “não terem autorizado qualquer manifestação”, explicou Nuno Mayer, porta-voz do Movimento Civil Agricultores de Portugal na região.

Em França, os agricultores estão a bloquear várias estradas para denunciar, sobretudo, a queda de rendimentos, as pensões baixas, a complexidade administrativa, a inflação dos padrões e a concorrência estrangeira. O protesto também tem crescido em países como Espanha, Bélgica, Grécia, Alemanha ou Itália.