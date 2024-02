Colisão em Marinhais causa um ferido

partilhe no Facebook

Uma colisão entre dois automóveis ligeiros na Estrada Nacional 367, em Marinhais, causou um ferido ligeiro. O alerta da colisão foi dado às 14h38 desta quinta-feira, 1 de Fevereiro, confirmou a O MIRANTE fonte do Comando Sub-Regional de Protecção Civil da Lezíria do Tejo. Do que foi possível apurar, o ferido foi transportado para o Hospital de Santarém.