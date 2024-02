Lei da rolha no hospital e centros de saúde de Vila Franca de Xira

Com toldo ou sem toldo no Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria conseguir uma consulta de recurso com um médico só esperando horas na fila

A liberdade de expressão ainda não chegou aos profissionais dos centros de saúde que, desde Janeiro, são geridos pela Unidade Local de Saúde (ULS) do Estuário do Tejo, liderada por Carlos Andrade Costa, que passou a tutelar o Hospital de Vila Franca de Xira e os centros de saúde da sua área de abrangência. O alerta foi deixado, nestas mesmas palavras, em reunião de câmara pelo vereador do Chega, Barreira Soares, que não poupou nas críticas depois de ter ido visitar o Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria e onde disse ter ficado impressionado com a forma como os utentes são tratados, com desprezo e frieza, disse.