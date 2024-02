Ler em voz alta melhora a comunicação e estimula a criatividade

A propósito do Dia Mundial da Leitura em Voz Alta, que se assinala a 1 de Fevereiro, O MIRANTE falou com Fernanda Narciso, responsável pela oficina de teatro e artes plásticas do Círculo Cultural Scalabitano.

Fernanda Narciso, artista plástica e responsável pela oficina de teatro e artes plásticas da academia de teatro do Círculo Cultural Scalabitano, diz que a leitura em voz alta desenvolve a capacidade cognitiva e serve de estímulo à criatividade. A responsável olha para a terapia da fala como uma ferramenta útil para corrigir situações em que exista algum problema no discurso oral. A emoção aplicada no discurso, tal como a criação de uma intenção, devem no seu entender fazer parte da leitura em voz alta para se conseguir fugir à monotonia. “Ler em voz alta principalmente para as crianças pode ser o melhor caminho para conquistar futuros leitores”, considera.

