Utentes estão há mais de um ano sem apoio de proximidade e há espera que as prometidas e anunciadas obras arranquem de vez. Município diz que reorganização dos cuidados de saúde levou a que tivesse que ser feita nova candidatura ao PRR.

População de Alcoentre descontente com atrasos nas obras da extensão de saúde

Os utentes da freguesia de Alcoentre, no concelho de Azambuja, não aceitam o adiar sucessivo do arranque das obras na extensão de saúde, que está encerrada há mais de um ano, e foram à última reunião do executivo municipal demonstrar o seu desagrado, depois de já em Dezembro terem organizado um protesto público.

“Alcoentre está a definhar em vários aspectos. Perdeu serviços, nomeadamente os CTT, era para ter um posto da GNR que ficou

em Aveiras... Estamos a envelhecer e precisamos de saber o que se vai passar com a saúde”, referiu António Loureiro, que falou como porta voz dos utentes que se deslocaram aos Paços do Concelho na manhã de 30 de Janeiro.

