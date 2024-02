Professoras búlgaras frequentam formação em Santarém

Dez professoras da Bulgária estiveram durante uma semana em Santarém a frequentar um curso na Escola Superior de Educação, tendo recebido os diplomas no salão nobre da Câmara Municipal de Santarém no dia 26 de Janeiro. A formação teve como objectivo capacitar as docentes do 1º ciclo para incluírem nas suas aulas actividades, com recursos multimédia, que abordam temáticas como os Direitos da Criança – Direitos Humanos, da Diversidade e Inclusão Social e da Cidadania Ativa e Envolvimento Social.

Em Santarém, o curso “The primary school classroom effective teaching approaches for an inclusive classroom through NFE tools and resources“ é ministrado por docentes internacionais, com o acompanhamento dos docentes Ana Torres, Ana da Silva, Bento Cavadas, Nelson Mestrinho e José Maurício Dias da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém