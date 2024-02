Projecto de acolhimento temporário de animais em Santarém

O Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém (CROAS) desafia a população do concelho a visitar o seu canil e gatil e a acolher temporariamente animais, ainda que por um curto período, até serem adoptados. A iniciativa decorre no âmbito do projecto “FAT - Famílias de Acolhimento Temporário”. Segundo informação do município, esta medida vai permitir ajudar animais em risco, nomeadamente quando o CROAS tem a sua capacidade totalmente lotada ou em casos como o de ninhadas de recém-nascidos, animais idosos ou em recuperação de doença aguda.

Na mesma comunicação refere-se que o CROAS tem vindo a colocar animais em famílias de acolhimento temporário, com muito bons resultados, nomeadamente ao nível da socialização dos animais. No entanto, “continua a ter uma necessidade premente de procurar Famílias de Acolhimento Temporário, tendo em conta as várias situações que surgem diariamente”.