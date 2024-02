Segurança Social deu luz verde às obras na creche em Samora Correia

Câmara de Benavente já foi notificada pela Segurança Social para avançar com as obras no edifício onde funcionou o colégio Miúdos e Companhia.

A Segurança Social (SS) já notificou a Câmara Municipal de Benavente que tem luz verde para avançar com as obras no edifício onde funcionou o Colégio Miúdos e Companhia, em Samora Correia. A abertura da creche está agora dependente das obras do município. A O MIRANTE a SS diz que “ emitiu parecer técnico favorável condicionado à execução de um conjunto de obras/adaptações necessárias para o funcionamento da resposta social creche. A autarquia já foi notificada e terá dado início às intervenções necessárias, pelo que se prevê para breve a sua abertura”.

Em reunião de Câmara o presidente do município, Carlos Coutinho não quis comprometer-se com datas de abertura, depois de ter dito que a creche abria no inicio de 2024 o que não veio a concretizar-se e motivou a critica dos pais.