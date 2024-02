Tatiana Silvestre preside à Unidade Local de Saúde da Lezíria

Tatiana Palão Silvestre foi nomeada presidente do conselho de administração da nova Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria, que superintende o Hospital Distrital de Santarém e os centros de saúde da área territorial da Lezíria do Tejo. Substitui no cargo Ana Infante, que foi presidente do conselho de administração do Hospital Distrital de Santarém e geriu a ULS, criada em 1 de Janeiro de 2024, nesta fase de transição.

A primeira equipa directiva da ULS da Lezíria é ainda constituída pelos seguintes elementos: Ana Rita Paulos (directora clínica para a área dos cuidados de saúde hospitalares); João Ferreira (director clínico para a área dos cuidados de saúde primários); Sérgio Domingos (vogal executivo); Hugo Sousa (vogal executivo); João Formiga (enfermeiro director).

Segundo comunicado da Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS), divulgado na segunda-feira, 29 de Janeiro, ficou ainda estabelecido que Sérgio Domingos vai exercer funções como vogal executivo com o pelouro financeiro, enquanto Hugo Sousa, que até aqui era director do Agrupamento de Centros de Saúde Lezíria, desempenha funções de vogal executivo na sequência de proposta dos municípios abrangidos pela Unidade Local de Saúde.

Segundo as notas curriculares divulgadas pelo SNS, Tatiana Filipa Palão Silvestre é licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais, mestre em Gestão da Saúde – Gestão das Organizações de Saúde e conta com uma pós-graduação em Administração Hospitalar. Era directora do Serviço de Gestão e Planeamento do Hospital Distrital de Santarém desde Junho de 2019 tendo antes exercido outros cargos ligados à gestão hospitalar como técnica superior.