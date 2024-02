Esgotos clandestinos em Casais Lagartos por falta de saneamento básico

Câmara do Cartaxo resolveu a situação e presidente do município garante que é intenção da autarquia avançar com o saneamento básico para Casais Lagartos como está definido no orçamento para 2024.

Um camião cisterna que fazia uma manobra na berma da Estrada Municipal 600, em Casais Lagartos, Cartaxo, causou um abatimento de terras e deixou à mostra uma manilha de águas pluviais com esgotos domésticos ligados indevidamente no local. A situação, que ocorreu a 20 de Dezembro de 2023, foi denunciada pelo presidente da Junta de Freguesia de Pontével, Jorge Pisca, na última sessão da Assembleia Municipal do Cartaxo.