Festas de Aldeia da Ribeira são ponto de encontro e união da comunidade

Festejos na aldeia da freguesia de Alcanede realizam-se há mais de um século. Quem não vive na aldeia faz questão de regressar à terra natal para participar numa iniciativa que conta com o apoio de toda a comunidade.

Quem não vive na aldeia faz questão de regressar à terra natal nos dias das festas. É uma iniciativa que conta com o apoio de toda a comunidade. A juíza da festa deste ano receia que as festas acabem por falta de interesse dos mais jovens em dar continuidade ao trabalho da comissão.

Com capas vermelhas vestidas por cima da roupa os elementos da Comissão de Festas do Centro Cultural e Recreativo de Aldeia da Ribeira terminam o peditório de sábado, 27 de Janeiro, por volta das 14h00 e reúnem-se junto ao largo da igreja antes de irem almoçar e regressar para a missa e procissão. A manhã foi passada a percorrer parte da localidade onde decorreram as Festas em Honra de São João Crisóstomo, na Aldeia da Ribeira, concelho de Alcanede, entre 26 e 29 de Janeiro.