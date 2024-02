Município de Ourém realizou novamente o Fórum do Envelhecimento com o objectivo de contribuir para ajudar técnicos que trabalham na área. Gestão de conflitos e integração da ética na liderança são práticas que contribuem para a felicidade e para a existência de uma boa relação entre idosos e equipas de trabalho.

Fórum do Envelhecimento em Ourém foi importante contributo para o sector

O Fórum de Envelhecimento, promovido pelo município de Ourém, teve como principal objectivo contribuir com estratégias que ajudem a responder às necessidades formativas manifestadas pelos técnicos e colaboradores da área. O fórum teve como temáticas a gestão de conflitos e questões éticas na liderança, que foram abordadas por especialistas. A abertura da sessão contou com a intervenção de Micaela Durão, vereadora com o pelouro da Acção Social e Saúde, que destacou a necessidade de mudar de mentalidades na forma como se encaram os idosos, reconhecendo o trabalho das instituições que actuam na área.

Albertina Rua, formadora sénior e coach do projecto Meraqi, abordou a temática de gestão de conflitos, começando por evidenciar como um idoso é encarado na sociedade em “fim de vida”.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.