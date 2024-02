Luís Silva quer ser presidente da Câmara de Torres Novas

A vedação da nascente do rio Almonda pela empresa Renova, a investigação da Polícia Judiciária aos serviços de Urbanismo e a Saúde são outros dos temas desta entrevista onde Luís Silva revela estar disponível para ser o candidato socialista à presidência do município.

Com 30 anos de vida autárquica o vice-presidente da Câmara de Torres Novas, Luís Silva, diz-se pronto para entrar no combate político para ser o cabeça-de-lista pelo Partido Socialista ao município nas próximas eleições autárquicas. Caso o PS aposte noutro candidato, o mais provável é reformar-se da política, mas não esconde que gostava de “ir muito mais longe” e que se sentiria confortável a vestir a pele de presidente num município onde conhece “as pessoas, as dinâmicas, os problemas e dificuldades”. Mas, confessa, “preferia não ir a votos contra” o actual vereador independente e ex-presidente do município eleito pelo PS, António Rodrigues. “Não por medo”, ressalva, mas porque foi com ele que, juntamente com o actual presidente, Pedro Ferreira - que já não se pode recandidatar e do qual vai “sentir falta” -, começou o seu percurso autárquico.

Um percurso que conta com vários anos à frente da concelhia do PS, no cargo de presidente da assembleia municipal e, nos últimos oito anos, nas funções de vereador responsável pelo Urbanismo, que é “uma cruz pesada de carregar” e um pelouro que tem motivado um rol de críticas, ora vindas da oposição ora de cidadãos que se queixam da morosidade dos processos.