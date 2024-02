Problemas nas escolas de Vila Franca de Xira preocupam pais e professores

Salas onde a água se infiltra quando chove, sistemas de aquecimento avariado, janelas e estores que não abrem, refeitórios novos onde não cabem todos os alunos, bolor nas paredes e falta de pavilhões que permitam aos estudantes praticar educação física quando chove. Estes são alguns dos problemas mais evidentes sentidos em vários estabelecimentos de ensino do concelho de Vila Franca de Xira que estão a preocupar os autarcas do executivo municipal. Os problemas no parque escolar do concelho foram o tema principal de discussão na última reunião de câmara onde a vereadora Joana Bonita, da CDU, alertou para os graves problemas sentidos na Escola Básica Dr. Sousa Martins, em Vila Franca de Xira.