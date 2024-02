Victor Sobral foi vítima de um acidente de viação no ano passado. Conta na primeira pessoa que passou uma das piores experiências da sua vida internado mês e meio no Hospital de Santarém.

Victor Sobral conta que os 45 dias em que esteve internado no Hospital Distrital de Santarém foram um pesadelo

Testemunho de quem viveu pesadelo internado no SNS

Victor Sobral estava longe de imaginar o pesadelo que ia passar durante os cerca de 45 dias que esteve internado ao cuidado do Serviço Nacional de Saúde nomeadamente no Hospital Distrital de Santarém. Natural da Carregueira, foi uma das três vítimas de um acidente entre dois veículos, um deles um buggy, numa tarde de Outubro de 2023, na estrada entre Almeirim e Fazendas de Almeirim, junto ao kartódromo. A sua filha foi outra das vítimas, mas acabou por ter ferimentos menos graves do que o pai.