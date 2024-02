Universidade Sénior de VFX conquista 3º lugar em concurso de cultura geral

Alunos do concelho bateram 19 equipas rivais de todo o país.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A equipa da Universidade Sénior de Vila Franca de Xira conquistou o 3º lugar no 20º concurso de cultura geral “O Saber não tem idade”, organizado pela rede de universidades seniores (RUTIS), no dia 18 de Janeiro, no Centro de Congressos de Santarém. A equipa, formada por Paulo Cabrito, Joaquim Casimiro e Eliseu Pinto, enfrentou 19 equipas de universidades seniores de todo o país em provas de conhecimentos gerais, de actualidade e de cultura. A Universidade Sénior de Vila Franca de Xira foi fundada em 2004 e oferece uma gama de cursos e actividades para os mais velhos, desde línguas e história a informática e artes. O concurso “O Saber não tem idade” é organizado pela RUTIS, entidade que reúne 305 universidades seniores de todo o país. A iniciativa visa promover o convívio, a cultura e a aprendizagem.