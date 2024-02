Protecção Civil vai avaliar segurança de prédio devoluto no Bairro de Santa Cruz

O presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, em resposta a uma munícipe, disse que a autarquia está em negociação para adquirir dois prédios no Bairro de Santa Cruz, em Benavente, para poder fazer obras de requalificação e colocá-los no mercado de habitação. Segundo Maria Matilde Bastos, que tem duas fracções num prédio daquele bairro, foram feitas obras recentes e colocado um telhado novo. No entanto continuam a ocorrer infiltrações de água que entram pelo telhado do prédio vizinho. O prédio está devoluto e as infiltrações estão a provocar estragos em praticamente todos os andares.

Apesar do condomínio ter contratado um seguro para o prédio, a companhia já se demarcou, porque o perito que efectuou a visita constatou que a situação é provocada pelo prédio vizinho. “Sabia que havia problemas mas desconhecia a gravidade da situação. Espero que as negociações cheguem a bom termo. Entretanto a Protecção Civil vai avaliar as condições de segurança do prédio”, garantiu Carlos Coutinho.

O autarca relembrou que no âmbito da Estratégia Local de Habitação a Câmara de Benavente vai disponibilizar 250 habitações, através de construções de raiz ou através da aquisição de prédios devolutos ou que estejam em más condições, para fazer a respectiva reabilitação.

Reabilitação de casas na Estrada da Carregueira

A Câmara de Benavente vai reabilitar 10 fogos na Estrada da Carregueira, em Samora Correia, no âmbito da candidatura apresentada ao abrigo do Programa 1º Direito. Foi aprovado por unanimidade, em reunião do executivo, a assinatura do contrato de comparticipação a estabelecer com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). A concessão, a título de comparticipação não reembolsável, tem o valor de 563.521 euros. Recorde-se que o município de Benavente tem em curso a Estratégia Local de Habitação, tendo em conta que é um dos concelhos que apresenta maior crescimento demográfico.