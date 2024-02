Requalificação do Mouchão de Pernes vai custar 760 mil euros

Os presidentes da Câmara de Santarém e da Junta de Freguesia de Pernes assinaram, no dia 24 de Janeiro, um protocolo de cooperação com vista à requalificação do emblemático Mouchão de Pernes. O acordo vai permitir a implementação de acções de requalificação desse espaço junto às quedas de água do rio Alviela. O objectivo passa pela recuperação e valorização desse património que o restitua à fruição pública.

Segundo informação do município de Santarém, a intervenção envolve um investimento superior a 760 mil euros e inclui a construção de uma cafetaria, instalações sanitárias de apoio e a valorização do espaço envolvente potenciando as suas características, únicas no concelho, tornando-o num espaço de recreio atractivo, actual e convidativo.