ULS do Médio Tejo tem 200 milhões para melhorar prestação de cuidados de saúde à população

Os três serviços de urgência geral da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULSMT) e o serviço de urgência pediátrica não deverão sofrer constrangimentos no mês de Fevereiro. A informação foi dada por Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração da ULSMT, durante a apresentação do novo modelo organizacional, onde também fez o balanço assistencial do ano transacto.

Maior acessibilidade, integração, inovação e humanização dos cuidados de saúde são objectivos definidos na nova unidade, que está em funcionamento desde o início de Janeiro e que tem previsto um orçamento de cerca de 200 milhões de euros para 2024. A unidade inclui os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas e 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários, dando resposta a mais de 170 mil utentes dos concelhos envolventes. a unidade incorpora agora cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares e saúde pública para uma melhor coordenação e organização dos serviços de saúde. A internalização das ecografias obstétricas e rastreios bioquímicos na gravidez de risco para evitar a realização em entidades externas ou privadas, a criação de um projecto de educação para a parentalidade e o acompanhamento de recém-nascidos prematuras após alta de neonatologia, são exemplos das 32 medidas prioritárias de implementação na ULSMT para este ano, que pretendem garantir maior eficiência na prestação de cuidados de saúde à população.

A criação de apoio intensivo à cessação tabágica, a criação do hospital de dia e consulta de insuficiência cardíaca, a intervenção pioneira em dor crónica e a promoção à investigação através do centro de investigação da ULS, que será inaugurado no mês de Fevereiro, também são objectivos. Em curso está a instalação de postos de recolha para análises clínicas nas unidades de cuidados de saúde primários para a internalização de grande parte das análises clínicas, radiologia convencional e TAC, possibilitando a poupança de quase 1,6 milhões de euros em 2024.

Apesar do período conturbado relativamente ao preenchimento das escalas, o presidente do conselho de administração refere que em Janeiro as urgências básicas de Torres Novas e Tomar só fecharam três noites, altura em que se regista uma média de oito a 12 atendimentos, enquanto que a urgência de Abrantes nunca encerrou.

Relativamente ao balanço dos resultados do antigo Centro Hospitalar do Médio Tejo, em 2023 teve o melhor desempenho económico-financeiro dos últimos anos, no valor negativo de 10,1 milhões de euros, apesar do aumento dos gastos com o pessoal em cerca de seis milhões euros e dos consumos clínicos em 1,1 milhão de euros.