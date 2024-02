Ana Infante deixa Hospital de Santarém

Ana Infante, que assumiu a administração do Hospital Distrital de Santarém (HDS) em Agosto de 2018, deixou o cargo após ter terminado a sua segunda comissão de serviço, tendo liderado a nova Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria enquanto não foi nomeado o seu conselho de administração. A administradora hospitalar deixou uma mensagem onde fez um balanço positivo do trabalho realizado nos últimos seis anos e agradeceu a todos os colaboradores do HDS que, “muitas vezes em condições de grande adversidade e dificuldade, tudo fizeram para dar mais e melhores cuidados de saúde”.

Recorde-se que Ana Infante já tinha sido administradora hospitalar em Lisboa e chegou a Santarém com a intenção de mudar o rumo do maior hospital do distrito, que estava com uma imagem degradada e com vários problemas, a começar por um orçamento deficitário em 20 milhões.

Na hora da partida, a responsável menciona a conclusão das obras do bloco operatório central e de partos como um dos maiores desafios. “Os desafios continuaram e respondemos de forma efectiva à pandemia utilizando todos os recursos humanos, financeiros e estruturais disponíveis (…). A nível organizativo é de salientar a criação do Gabinete de Comunicação e Imagem, o Gabinete de Formação e o Gabinete de Investigação Clínica. Reforçou-se a organização, a celeridade e o rigor na gestão dos processos administrativos”, sublinhou.

Ana Infante refere ainda que “o número de consultas anual aumentou na ordem das 50 mil, realizando-se agora cerca de 194 mil (…). Reduziram-se as listas de esperas cirúrgicas, com excepção da Ortopedia. Implementou-se a Hospitalização Domiciliária (…). Na área da saúde mental destaque para a criação da Equipa Comunitária de Saúde Mental (…)”. E destaca também os cerca de 25 milhões de euros investidos em infraestruturas, num hospital com quase 40 anos de existência, em equipamentos médicos, tecnologias da informação e informática, entre outros. “Temos a noção de termos dado o nosso melhor, de termos cá estado, todos os dias, com sentido de missão e com o recurso a todas as nossas capacidades”, afirmou. Ana Infante foi distinguida por O MIRANTE com o Prémio Personalidade do Ano 2020 – Política.