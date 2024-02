Associação de Sourões recebe apoio municipal para obras na sede

A Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Sourões recebeu um apoio de 6.500 euros da parte da Câmara de Rio Maior para financiar as obras de requalificação do Pavilhão de Sourões. A empreitada engloba a substituição/remodelação da instalação eléctrica, substituição de caixilharias e pintura e isolamento de paredes proporcionando maior conforto e segurança nas instalações.

O apoio foi aprovado por unanimidade em reunião do executivo camarário e a entrega do cheque teve lugar na Câmara de Rio Maior, no dia 16 de Janeiro, numa sessão que contou com a presença de dirigentes da colectividade, do presidente do município, Filipe Santana Dias, dos vereadores Lopes Candoso, Leonor Fragoso, Miguel Santos e Carla Dias, e do presidente da Junta de Freguesia de Alcobertas, Tiago Martins.