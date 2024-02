Bordados da Glória do Ribatejo são Património Cultural Imaterial há dois anos

O segundo aniversário da Inclusão dos Bordados da Glória do Ribatejo no Inventário Nacional do Património de Cultura Imaterial assinala-se a 4 de Fevereiro. A Câmara de Salvaterra de Magos vai comemorar essa data no domingo, dia 4, no Espaço Jackson, no centro da aldeia. A exposição “A Infância...Touca e Babetes” é inaugurada nesse dia, pelas 15h00. As toucas de infância, juntamente com o vestido e o babete, constituíam o traje de infância. Estas peças são consideradas uma obra de arte, “uma profusão de cores e motivos decorativos espelham todo o primor e perfeccionismo das mulheres glorianas”, afirma o município de Salvaterra de Magos em nota de imprensa.

Na mesma data será lançado o segundo volume do estudo “Glória – Falar, Cantar e Contar”, de autoria de Rita Cachulo Pote e Joaquim Cachulo, numa publicação da Associação Rancho Folclórico da Casa do Povo de Glória do Ribatejo. Este estudo conta com o apoio da Câmara de Salvaterra de Magos e da União de Freguesias de Glória do Ribatejo e Granho e destaca a “vasta e rica tradição oral de Glória do Ribatejo em que o falar assume um papel muito importante”, refere o município.

Recorde-se que a Direcção Geral do Património Cultural (DGPC), actual Património Cultural, I.P., inscreveu “Os Bordados da Glória do Ribatejo” no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial em 2022. A candidatura foi apresentada pela Câmara de Salvaterra de Magos tendo contado com a colaboração da Universidade de Évora e o apoio da União de Freguesias de Glória do Ribatejo e Granho, instituições e associações locais e de toda a comunidade local.