Concerto na Póvoa de Santa Iria a favor do Santiago

Casa cheia na Póvoa de Santa Iria para assistir ao concerto solidário a favor do Santiago, o menino de dois anos que nasceu às 29 semanas e lutou para sobreviver. Vários artistas actuaram no campo do Centro Popular de Cultura e Desporto (CPCD), na Póvoa de Santa Iria, com o intuito de contribuir para os tratamentos do Santiago, que vive na vizinha localidade de São João da Talha. Ricardo Velho, Quina Barreiros, Mini Break, Ricky, Gato, Zé da Boina, Marco Cardoso, Sérgio Rossi, Vira Milho, Micaela e Patrícia Cruz subiram a palco e animaram a noite de 27 de Janeiro.

O evento teve tasquinhas com comida, bebida e vendas solidárias. Todo o valor angariado reverte a favor dos tratamentos e equipamentos necessários para oferecer uma melhor qualidade de vida ao Santiago, que tem paralisia, cegueira e sofre de epilepsia.

“Não somos insensíveis ao apelo que nos fizeram e enviamos todos os nossos artistas para participar no concerto. Fazêmo-lo sempre desde que as causas sejam verdadeiras e com bom fundo. Por isso é de muito boa vontade que actuamos para o Santiago”, disse Patrícia Cruz, cantora e representante da Artistasplayestrada.

Da parte do CPCD a direcção associou-se à causa e disponibilizou o espaço. “Temos orgulho em associar-nos a estas causas. Mas devia ser o Estado a tratar disto porque daqui a três ou quatro meses o Santiago precisa novamente de ajuda e nós estamos disponíveis para isso”, reitera Joaquim Perdigoto, presidente da direcção do clube.