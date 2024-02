Ferreira do Zêzere aposta em praias fluviais para potenciar turismo natureza

A Câmara de Ferreira do Zêzere decidiu financiar um projecto na praia fluvial da Bairrada/Bairradinha que vai permitir uma candidatura à bandeira azul e potenciar o turismo natureza, anunciou o presidente do município, Bruno Gomes (PS).

O projecto, na ordem do meio milhão de euros e financiado em 350 mil euros pelo Turismo do Centro, “contempla equipamento de apoio e restauração, estacionamento, acesso viário, zona de chegada à praia, um passadiço e arranjos exteriores, conferindo à praia fluvial da Bairrada/Bairradinha as condições que se identificam como prementes e que a beleza natural do espaço, conjugada com a excelente qualidade da água, justifica”, indicou à agência Lusa o autarca.

“A aprovação deste projecto é para nós uma grande mais-valia, nós temos das águas mais límpidas da Europa, temos um rio Zêzere de excelência e que nos dá uma multiplicidade de possibilidades ao nível do turismo natureza e qualidade da água”, afirmou Bruno Gomes, tendo destacado as características do concelho de Ferreira do Zêzere, que tem 20 quilómetros de margens banhadas pela albufeira de Castelo do Bode.

O autarca socialista destacou que, quando este projeto estiver concretizado, estão criadas as condições para o município avançar para a candidatura à Bandeira Azul, símbolo de referência de qualidade ambiental, às duas praias fluviais do concelho. “Uma das exigências que a Bandeira Azul tem é a de termos no concelho, pelo menos, uma praia fluvial com acesso a pessoas com mobilidade reduzida”, indicou Bruno Gomes, tendo feito notar que a praia fluvial do Lago Azul/Castanheira “não consegue por força da orografia”.

Nesse sentido, continuou o autarca, o projeto para a praia fluvial da Bairrada/Bairradinha “está pensado para que se consiga cumprir essa exigência e assim, se tudo correr bem, fazer com que as duas tenham Bandeira Azul”. O investimento na praia fluvial Bairrada/Bairradinha ascende a 512 mil euros, a que corresponde um incentivo não reembolsável de 352 mil euros a garantir pelo Estado, através do Turismo de Portugal. A sinalética a instalar permitirá também a valorização da fauna e da flora do concelho em geral e, em particular, daquela zona do rio Zêzere. Questionado sobre datas, Bruno Gomes apontou o início das obras dentro do “primeiro semestre de 2024”, com a nova praia fluvial da Bairrada/Bairradinha a poder ser usufruída em pleno na época balnear seguinte.