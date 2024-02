O dador com 102 dádivas e os jovens que começam a dar sangue pelo espírito de ajuda

Florival Ferreira Romão, de 65 anos, já deu sangue 102 vezes. Ainda vai dar mais uma vez e depois tem de cessar a actividade de dador por causa da idade. Natural de Coruche, o dador, que encontrámos na recolha nas instalações da Casa do Campino, em Santarém, no dia 19 de Janeiro, foi agraciado com a medalha de ouro do Instituto Português do Sangue e da Transplantação e a gota de cristal pela Federação das Associações de Sangue na festa do 27º aniversário do Grupo de Dadores de Sangue de Pernes, que promove recolhas regulares neste espaço. Mafalda Fagulha, 20 anos, e Inês Dias, 23 anos, ambas de Santarém, deram sangue pela primeira vez e se mantiverem as três dádivas que podem fazer por ano podem ultrapassar a marca de Florival em 23 dádivas.

O dador de Coruche, que trabalha com máquinas de movimentação de terras, apela aos jovens como Mafalda e Inês para darem sangue. “Não tenham medo”, diz Florival Romão que começou a dar sangue porque queria ajudar os outros e ao fim deste tempo sente que fez “algo que valeu a pena”. Quem começou a dar sangue cedo, aos 18 anos, a idade mínima, foi o militar da GNR António Lopes, 47 anos, natural de Pontével, Cartaxo, quando ainda havia serviço de recolha no Hospital Distrital de Santarém. Começou a dar uma vez por ano e foi aumentando o número de dádivas. Em 2023 deu as quatro que são permitidas aos homens.

Alexandra Pedro, 58 anos, residente em Santarém, há cerca de 40 anos que participa em recolhas de sangue. “Acho que devemos todos ter este tipo de sensibilidade porque amanhã podemos ser nós a precisar”, indica. Costuma fazer apelos nas redes sociais para incentivar a participação de mais pessoas nas dádivas. Considera que os mais novos estão sensibilizados para a causa das acções de recolha por aquilo que vem a observar. Um dos jovens que comprova exactamente isso é Duarte Pereira, de 20 anos, natural de Santarém e aluno de segundo ano do curso de Enfermagem na Escola Superior de Saúde de Santarém. O estudante, que dá sangue desde os 18 anos, tem por hábito convidar amigos a participar nas recolhas. Afirma que a informação da realização das recolhas em Santarém poderia ser mais difundida, por exemplo, nos estabelecimentos de ensino de forma a registar-se uma maior participação das faixas etárias mais jovens.