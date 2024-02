Associação Desportiva de Alhandra organiza campeonato

A Associação Desportiva de Alhandra (ADA) vai organizar o Campeonato Nacional de Poomsaes e Freestyle de Taekwondo 2023/2024. A decisão foi anunciada pela Federação Portuguesa de Taekwondo através de um comunicado emitido a 2 de Fevereiro. A ADA submeteu a sua candidatura para acolher o evento em Outubro de 2023 competindo com outras associações desportivas. A proposta da ADA obteve o maior consenso entre os membros da federação. O Campeonato Nacional terá lugar no dia 23 de Março de 2024 no Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira. As competições terão início às 09h15 e prometem um espectáculo desportivo de qualidade e terá entrada livre.