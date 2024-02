Detido por agredir a ex-mulher em Vila Franca de Xira

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Um homem de 52 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública e vai aguardar julgamento em liberdade sujeito a apresentações periódicas na esquadra da cidade por suspeitas de cometer um crime de violência doméstica contra a ex-mulher em Vila Franca de Xira.

O homem foi detido pelas 10h30 de 30 de Janeiro na sequência do cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito, revelou a Polícia de Segurança Pública em comunicado. O juiz a quem foi presente o suspeito no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte decretou também além das apresentações periódicas a proibição de contactar com a vítima.

Foi ainda emitido um mandado de busca domiciliária para o suspeito, que resultou na apreensão de um revólver e de várias munições de calibre .22. Além da arma e das balas as autoridades policiais também encontraram 4.990 euros em notas falsas.