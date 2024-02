Rua dos Nogueiras em Marinhais continua por alcatroar

O MIRANTE fez notícia e agora voltou ao local para constatar que a Rua dos Nogueiras continua por alcatroar. Os remendos de terra para tapar buracos são um paliativo ineficaz, queixam-se os moradores.

Um ano depois de Maria Amélia Pinto se ter queixado das condições da estrada que serve a sua e outras habitações, na Rua dos Nogueiras, em Marinhais, o pavimento continua por alcatroar pela Câmara de Salvaterra de Magos. Na semana passada o município mandou remendar com terra os buracos da via que constitui atalho para muitos acederem ao centro da vila.

O MIRANTE esteve no local antes e depois da intervenção e ouviu alguns moradores lamentarem que essas obras não resolvam o problema de fundo, já que daqui a uns tempos os buracos voltam a aparecer. Maria Amélia Pinto, reformada, conta que já nem pede para que a rua seja alcatroada, mas que seja feita a nivelação do terreno duas a três vezes por ano uma vez que, aponta, passam tractores, carrinhas de entregas, ambulâncias, entre outros veículos de grande tonelagem. A opinião é partilhada por outros moradores. Naquela rua vivem oito famílias. O companheiro de Maria Amélia optou por andar de jipe e explica que o desgaste dos carros é muito, despesa que o município não paga. Acrescenta que na altura da construção do muro da casa foi pedido que deixassem dois metros para o saneamento e para a estrada ser alcatroada.

“Todos os anos, antes de o orçamento municipal ser fechado, a Junta de Freguesia de Marinhais envia as suas propostas atendendo principalmente ao histórico de problemas, que se manifestam sobretudo no Inverno quando as ruas alagam”, dizia o presidente da Junta de Freguesia de Marinhais em resposta a O MIRANTE em Janeiro de 2023 apontando ainda como critérios a existência prévia de saneamento na rua, que na Rua dos Nogueiras existe, segundo os moradores, e o número de casas.

César Lourenço, morador na Rua dos Nogueiras, afirma que os remendos colocados pela câmara são dinheiro mal gasto. “Se vier uma chuvada vai ficar uma desgraça. O dinheiro que já gastaram dava para terem alcatroado a estrada há anos”, argumenta. O casal José Roque e Maria Roque jamais imaginava passar por esta situação quando se mudou de Sintra para Marinhais há quatro anos garantindo não ter percebido que a estrada era somente de terra. “Quando viemos ver achávamos que era aquele pó de pedra que não suja os sapatos”, dizem. O casal precisa de sair várias vezes de casa por causa dos netos que, inclusive, não podem brincar na rua. José Roque foi o último morador a queixar-se. Dirigiu-se à junta de freguesia na segunda-feira, 22 de Janeiro, e no dia seguinte os buracos estavam tapados.

As explicações do presidente da câmara

Contactado por O MIRANTE o presidente da Câmara de Salvaterra de Magos disse que quando chove as estradas são reparadas pelos serviços da autarquia na medida do possível, reconhecendo que infelizmente ainda há muitas estradas de terra batida no concelho, cerca de 180 quilómetros. “Em dez anos investimos oito milhões de euros na rede viária e vamos continuar, alcatroando a Rua Vale Cilhão, em Marinhais, mais cerca de três quilómetros, a Rua Combatentes do Ultramar, em Marinhais, mais 430 metros, e é o que vamos fazendo à medida que vamos tendo dinheiro”, explicou.